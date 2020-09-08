新股專輯：張智威指農夫山泉30元以下才值博

信誠證券聯席董事張智威表示，農夫山泉升勢太急，有貨宜食胡，若要買入或加注，宜待30元或以下才考慮，博股份其後有機會獲納入恒生綜合指數，北水可以買賣而再炒一轉。

大市方面，他指恒指繼續欠缺方向，正在玩「蹺蹺板」的局面，一邊是新經濟股，另一邊是舊經濟股，資金在這兩邊游走。他認為投資者仍要留心中美爭拗的發展，以及全城焦點新股螞蟻集團的上市時間表，料恒指及後或逐步重上25,000點。

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