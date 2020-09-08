【專家點評】鄧聲興：創夢天地有騰訊效應加持？
2020年09月08日 11:00
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創夢天地(01119)上半年平均月活躍用戶達1.42億，創新高，按年增長10%。休閒遊戲用戶及廣告收入增長是最大驅動力。創夢天地上半年廣告收入飆升25%；遊戲內購及廣告收入分別佔比87.2%及12.6%。以去年盈利計，現價市盈率約15.5倍，於手遊股中屬吸引水平。期內資產負債率40%，比去年底35.2%上升，主因今年初發行了可轉債，在健康水平。流動比率2.05，比去年底的1.67好轉。另外，集團獲得第二大股東騰訊(00700)兩位副總裁姚曉光及陳宇加入成為非執行董事和戰略委員會成員，有利未來戰略發展。向上阻力位為5.5元，向下支持位為4.65元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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