港元拆息︰1個月續跌至0.38厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續降至0.06厘；1星期仍跌至0.19厘；與樓按相關的1個月跌至0.38厘；3個月持平，報0.51厘。

8/9/2020

隔夜 0.06554厘

1星期 0.19089厘

2星期 0.26464厘

1個月 0.38893厘

2個月 0.46202厘

3個月 0.51482厘

6個月 0.66857厘

12個月 0.86607厘

7/9/2020

隔夜 0.15375厘

1星期 0.31911厘

2星期 0.34268厘

1個月 0.39952厘

2個月 0.46679厘

3個月 0.51482厘

6個月 0.67286厘

12個月 0.86161厘

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