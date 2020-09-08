港元拆息︰1個月續跌至0.38厘
2020年09月08日 11:15
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續降至0.06厘；1星期仍跌至0.19厘；與樓按相關的1個月跌至0.38厘；3個月持平，報0.51厘。
8/9/2020
隔夜 0.06554厘
1星期 0.19089厘
2星期 0.26464厘
1個月 0.38893厘
2個月 0.46202厘
3個月 0.51482厘
6個月 0.66857厘
12個月 0.86607厘
7/9/2020
隔夜 0.15375厘
1星期 0.31911厘
2星期 0.34268厘
1個月 0.39952厘
2個月 0.46679厘
3個月 0.51482厘
6個月 0.67286厘
12個月 0.86161厘
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