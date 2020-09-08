港元拆息︰1個月續跌至0.38厘

2020年09月08日 11:15
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續降至0.06厘；1星期仍跌至0.19厘；與樓按相關的1個月跌至0.38厘；3個月持平，報0.51厘。
    8/9/2020
    隔夜 0.06554厘
    1星期 0.19089厘
    2星期 0.26464厘
    1個月 0.38893厘
    2個月 0.46202厘
    3個月 0.51482厘
    6個月 0.66857厘
    12個月 0.86607厘
    7/9/2020
    隔夜 0.15375厘
    1星期 0.31911厘
    2星期 0.34268厘
    1個月 0.39952厘
    2個月 0.46679厘
    3個月 0.51482厘
    6個月 0.67286厘
    12個月 0.86161厘
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