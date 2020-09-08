新股專輯：樂享互動周四起招股　集資15.6億元

該公司為中國效果類自媒體營銷服務提供商，今年首季溢利2,050.6萬元人民幣(下同)，按年增長91.93%；收入1.67億元，按年上升71.54%。

集資所得將用於發展短影片自媒體變現業務；加強效果類自媒體營銷服務能力；擴展國際業務；營運資金及一般企業用途。

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