新股專輯：樂享互動周四起招股 集資15.6億元
2020年09月08日 11:22
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新股接踵而來。已通過上市聆訊的樂享互動(02707)，市場消息指，將於周四起(10日)招股，集資約2億美元(約15.6億港元)，目前正進行投資者路演。
該公司為中國效果類自媒體營銷服務提供商，今年首季溢利2,050.6萬元人民幣(下同)，按年增長91.93%；收入1.67億元，按年上升71.54%。
集資所得將用於發展短影片自媒體變現業務；加強效果類自媒體營銷服務能力；擴展國際業務；營運資金及一般企業用途。
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