高盛睇好銅價續升 列為「最愛的」大宗商品

「銅」在全球經濟中有素有「銅博士」的別稱，皆因銅價走勢常常與經濟表現成正比，鑑於新冠肺炎蔓延全球，致使價格於3月底時暴跌。惟目前銅價已經回升，美資投行高盛唱好其走勢，更列為「最愛的」大宗商品。

外媒報道，雖然英美資源集團(Anglo American PLC)、必和必拓、嘉能可及力拓集團四大礦商平均股價下跌5%。受惠中國需求迅速增長，銅價仍從3月低位的每磅2.1195美元回升，至上周五(4日)漲到每磅2.98美元，本季漲約9%，今年以來5.87%。

高盛認為，銅價上漲主要因為汽車和家電行業復甦、中國房地產市場強勁及有史以來第二高的單月信貸發行量，周期性和結構性皆有支撐，只要中國房地產需求保持在較高水準，銅就可以保持強勢。此外，美元疲弱及全球通脹預期提高也有望支撐未來銅價。而倫敦金屬交易所(LME)的銅庫存降至2005年以來最低，不過處理費下降可能暗示精礦市場緊張、需求緊繃。

美國銀行策略師指，銅礦供應一直在下降、精煉廠的供應卻在增加，這種情況恐難以維持供需平衡，尤其是疫情狀態下礦廠人手不足，如智利只讓必要礦工在場，這提高了銅供應停止的風險。

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