【全球攬炒】日本7月家庭支出降7.6%　連挫十個月

日本總務省周二(8日)公布新數據，由於新冠肺炎拖累消息，7月家庭支出較去年同期下降7.6%，差過市場預期的下跌3.7%，並為連續第十個月出現下降。兩人或以上的家庭平均支出實際上為26.68萬日圓(約1.94萬港元)。

7月份服裝、娛樂和交通支出急劇下滑。服裝支出下降了20.2%，主因消費者推遲購買服裝；而民眾旅行減少，用於娛樂的支出下降了21%，運輸和通訊支出亦下降19.6%。家庭支出為私人消費的重要衡量面向，而私人消費佔日本國內生產總值(GDP)超過半數。

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