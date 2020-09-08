【全球經貿戰】美國趕絕華為　為何中國不趕走Apple？

美國針對華為的禁令將於下周二(15日)生效，廠商無法繼續提供晶片給華為，而華為的麒麟系列晶片將面臨停產，此舉據聞都在瘋狂入貨增加庫存。面對美國的封殺，何解中國不以牙還牙，將美企--蘋果公司趕出中國？

外媒引述華為消費者業務CEO余承東表示，早在幾年前，華為就被趕出美國市場了，因為華為的手機在沃爾瑪、百思買等都被要求不准販售，但蘋果公司在大陸的銷售並沒有限制。他認為，如果內地採取美國的制裁方式，不僅可以把蘋果公司趕出內地市場，還可以讓全世界的電子產品停止生產，讓美國的飛機、汽車都停產。他也提到，「在全球化的今天，中國在很多領域是絕對有發言權的，但中國沒有這樣做。」

余承認，美國制裁對華為消費者業務有相當衝擊，不過華為已開始構築自己的生態，如鴻蒙系統體驗一直在改善，現在能達到安卓7至8成水平。他批評，美國這種制裁在全球化的今天是沒有道理的。華為一直相信全球化分工，也不會甚麼都做，會帶動一批內地企業從低端製造業向高端製造業轉型。

亦有市場人士認為，中國至今未有對美企下手，主要是考慮到會招來美國更多的制裁，帶來打擊更大，故一直表現克制。之不過，若然美國針對中國科企的制裁措施不斷升級，最終會否引來中國出手還擊，就要拭目以待。

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