中駿集團8月合同銷售額按年增56%
2020年09月08日 12:07
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中駿集團(01966)公布，今年8月集團實現合同銷售額約92.14億元人民幣(下同)，合同銷售面積695,921平方米，按年各增加56%及42%。月內平均銷售價格為每平方米13,240元。
至於截至今年8月31日止8個月集團實現累計合同銷售額約570.15億元，累計合同銷售面積4,050,254平方米，按年分別增長18%及4%。期內平均銷售價為每平方米14,077元。
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