【全球攬炒】新加坡第四季就業市場明顯惡化

外電報道，新加坡商業信用局(SCCB)對200位企業主和高級管理人員的最新季度調查顯示，就業預期指標從上一季度的-3.29個百分點下降至第四季度的-13.19個百分點。

調查又顯示，金融，製造業，運輸和服務業的就業氣氛惡化，其中在金融部門，就業指標按季下降，從第三季度的+33.33個百分點變為第四季度的-33.33個百分點。至於製造業，該指標從上一季度的零降至第四季度的-29.41個百分點。

同時，第四季度的整體商業景氣仍然萎縮。該指標在第四季度為-4.97個百分點，高於上一季度的-5.16個百分點。但按年計算，該指標從2019年第四季度的+4.82個百分點降至2020年第四季度的-4.97個百分點。

不過，與上一季度相比，就業情緒有所改善，從第二季度的-4.98個百分點降至第三季度的-3.29個百分點。

報道引述SCCB首席執行官Audrey Chia表示，就業情緒減弱主要是由於全球經濟活動前景欠佳，已經影響了外部導向型企業的公司。她表示，新加坡的公司也正在轉向聘請精通數字技術的人才和投資技術，以期在此期間實現數碼化並保持較低的人力成本。隨着全球地緣政治緊張局勢的加劇，國際邊界的長期開放以及建築業等某些部門的本地活動恢復推遲，短期內仍然沒有明顯的複甦前景。

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