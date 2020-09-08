歌禮製藥擬回購股份
2020年09月08日 12:12
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歌禮製藥－B(01672)公布，擬據於今年6月15日舉行的股東周年大會上授予董事會購回公司股份的一般授權行使其權力，在合適時間於公開市場上購回股份。根據購回授權，公司獲准購回最多110,633,600股股份，相當於股東周年大會日期已發行股份總數的10%。
公司現時財務狀況穩健；董事會認為股份現時成交價未能反映其內在價值，相信建議股份購回及於其後註銷所購回的股份可提升股份的價值；此舉亦反映公司對自身的長遠業務前景及增長潛力充滿信心。
上述建議股份購回將以公司現有可用現金撥付，公司不會在對營運資金狀況造成重大不利影響的情況下進行購回。於該公告日期，公司並無購回任何股份。
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