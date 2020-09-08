公司現時財務狀況穩健；董事會認為股份現時成交價未能反映其內在價值，相信建議股份購回及於其後註銷所購回的股份可提升股份的價值；此舉亦反映公司對自身的長遠業務前景及增長潛力充滿信心。

上述建議股份購回將以公司現有可用現金撥付，公司不會在對營運資金狀況造成重大不利影響的情況下進行購回。於該公告日期，公司並無購回任何股份。

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