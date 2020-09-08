港股格局：黃子燊籲短期入市需審慎

港股周二早間下跌，晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊表示，港股大市走向明顯轉弱，投資者短期取態需審慎。由三月新經濟股升浪開始，市場熱炒一系列新經濟股，包括科網股、物管及醫療器械股等，其中以「ATMX」四大科網股升幅最為突出。

現時市場由新經濟龍頭股再度轉向傳統經濟股，這兩日多隻航空股轉強，主要原因是新經濟股估值相對較高，市場缺少新資金流入新經濟板塊，再加上隨着距離疫苗成功研發的時間愈來愈近，早前受疫情影響的舊經濟板塊，現時因經濟重啟有望，市場資金開始再流入。

至於美國總統大選在即，他認為不會大幅影響市場，雖然會間接影響市場氣氛及導致股市波動性大，但市場已預期大選前兩個月，美國總統特朗普會推出一系列打擊中國的政策，增加中美關係的緊張性，但政策雷聲大、雨點小，實際對政治造成的殺傷力不大，而且需成功連任後才有足夠授權，美國在政治上亦有一定的制衡。

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