美股大好友：跌市非壞事　料調整10%至15%

美股上周五(4日)在科技股牽頭下急跌，長期看好美股的Yardeni Research總裁、資深股市預測師Ed Yardeni認為，下跌並不是一件壞事，並指10%至15%的市場調整有助股市健康發展。

外媒報道，Ed Yardeni指出，美股自3月23日以來出現巨大變化，納斯達克指數上漲近70%，顯示市場出現「融漲」(melt-up)，但情況不如1999年的股市泡沫，當時美股漲逾200%。他表示不想看到泡沫重演，但事實上是感到安心的，股市目前只短暫休息，這是一個健康的發展。

「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。

Ed Yardeni此前一直擔心融漲將引發美股崩盤，並在7月中旬警告投資者股市估值接近泡沫。他預期美股目前會出現10%至15%的調整，跌勢會持續幾天，但不會是數周或數月。他認為科技股潛在基本面仍強勁，此外預計新冠肺炎疫苗數月內問世，將使周期性股票更具吸引力。

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