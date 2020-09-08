【高盛推介】騰訊四連跌　資金積極部署認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(7日)跌約1.4%；今早早段重上520港元水平後升幅收窄，及後更跟隨大市倒跌，並失守510元水平，半日收報502.5元，跌1.6%，為連續第四日下跌，累計至今跌約7.8%。有券商指騰訊手遊業務表現持續勝預期，預料今年下半年將可錄得40%增長。該行給予騰訊「買入」投資評級，目標價上調至660元。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金積極部署認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約9,500萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。此外，昨日資金亦繼續部署牛證，錄得約1,030萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，除了上周5個交易日共錄得約37.9億元資金淨買入騰訊外，昨日亦再錄得約1.5億元資金淨買入。

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