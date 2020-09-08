【高盛推介】騰訊四連跌 資金積極部署認購證
2020年09月08日 12:50
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(7日)跌約1.4%；今早早段重上520港元水平後升幅收窄，及後更跟隨大市倒跌，並失守510元水平，半日收報502.5元，跌1.6%，為連續第四日下跌，累計至今跌約7.8%。有券商指騰訊手遊業務表現持續勝預期，預料今年下半年將可錄得40%增長。該行給予騰訊「買入」投資評級，目標價上調至660元。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金積極部署認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約9,500萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。此外，昨日資金亦繼續部署牛證，錄得約1,030萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，除了上周5個交易日共錄得約37.9億元資金淨買入騰訊外，昨日亦再錄得約1.5億元資金淨買入。
觀察市場上的認購證，可見近期資金主要集中留意行使價600元或以上、敏感度較高的產品。投資者如計劃部署，可留意年期約4個月的高敏感度騰訊購(18246)，並可留意年期約4個月的價外騰訊購(23024)。貼價的選擇則可留意年期約4個月的騰訊購(23766)。
騰訊購(18246)，行使價618.68元，2020年12月24日到期，實際槓桿7.7倍，高敏感度。
騰訊購(23024)，行使價635.5元，2020年12月24日到期，實際槓桿7.8倍，價外、低街貨。
騰訊購(23766)，行使價588.5元，2020年12月24日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、低街貨。
騰訊牛(69176)，收回價484.18元，行使價481.68元，換股比率100，槓桿比率20.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
騰訊熊(58649)，收回價550元，行使價552.5元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
高盛其他產品條款：
騰訊購(18201)，行使價594.3元，到期日2020年12月24日，實際槓桿7.1倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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