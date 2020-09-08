全日沽空金額157億元　佔大市成交11%

全日共有611隻股份被沽空，涉及金額157.14億港元，佔大市成交11.18%。騰訊沽空金額13.2億元，佔沽空總額8.41%；阿里巴巴沽空金額10.77億元，佔沽空總額6.86%；盈富基金沽空金額10.74億元，佔沽空總額6.83%；小米集團沽空金額10.64億元，佔沽空總額6.77%；中國平安沽空金額10.25億元，佔沽空總額6.52%。

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