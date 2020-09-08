【全球攬炒】智庫降南韓經濟預測　今年料縮1.1%

南韓智庫機構南韓開發研究院(KDI)下調今、明兩年南韓經濟增長預測，主要因新冠肺炎大流行，大大削弱了出口和國內需求。

KDI發布經濟前景報告，預計2020年南韓國內生產總值(GDP)將萎縮1.1%，5月份的預測為增長0.2%。報告稱，南韓國經濟可能在2021年增長3.5%，低於此前預期增長3.9%。KDI又預計，通脹將在2020年達到0.5%，至2021年達到0.7%，遠低於央行設定的2%的目標。

疫情持續的大流行，南韓央行上月下調了經濟增長預期，預計今年GDP將萎縮1.3%，為自1998年亞洲金融風暴以來最差。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020