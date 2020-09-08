美孚新邨本月錄9宗買賣　兩房戶820萬沽

美聯吳志輝表示，美孚新邨9月至今暫錄約9宗二手買賣，平均實用呎價約13,594港元。其中5期蘭秀道3號高層C室，實用面積564方呎，兩房間隔，望內園，單位原叫價828萬元，後調減8萬至820萬元成交，減幅不足1%，呎價約14,539元。

據了解，原業主於2016年7月以600萬元購入上址，是次轉手帳面獲利220萬元，升值約37%。

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