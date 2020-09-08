觀塘年運工業大廈擬重建　冀放寬兩成密度

城市規劃委員會再錄工廈重建申請，伯恩光學創辦人楊建文等觀塘年運工業大廈，要求放寬兩成興建密度，重建為1幢非污染性工廈。

該地盤佔地約10,000方呎，擬議地積比率14.4倍，重建為1幢不多於39層高全新工廈，另設兩層地庫，總樓面約144,002方呎。

申請人認為，上述計劃符合政府鼓勵舊工廈重建的政策意向，與觀塘商業區持續轉型產生協同效應。

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