傳渣打遭印度罰款1360萬美元 涉違反外匯規定
2020年09月08日 13:54
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外媒報道，印度反洗錢機構對渣打(02888)罰款10億盧比(約1,360萬美元)，指該行在進行對當地一家銀行的收購交易時違反外匯兌換規定，此為印度對外資銀行開出的最大罰單之一。
據印度執行機構發出的命令，一項歷時8年的調查發現，渣打於2007年在與一組投資者合作收購Tamilnad Mercantile Bank Ltd(TMB)股權時，違反了外匯管理法。
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