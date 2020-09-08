調查：33%消費者冀企業停止與第三方分享顧客資料

Mastercard最新調查顯示，消費者和企業就互享數據的價值存在分歧，企業或高估了消費者就分享其個人資料的價值。

Mastercard在全球訪問超過800名消費者、600名來自主要行業的企業行政人員，發現兩者對分享數據的價值存不同看法。有60%的企業行政人員認為，消費者相信透過分享個人資料能獲得相應的價值，但只有44%的消費者相信其個人資料交易值得進行。結果亦顯示，有33%的消費者希望企業停止與第三方分享顧客資料，但僅1成的企業視之為問題所在。

該調查指出，企業和消費者均對數據責任作優先考慮。有88%的企業行政人員表示，其公司制訂業務計劃和策略時會對消費者關注的事項作首要考慮，而72%的消費者則會關注企業收集和使用其數據的方式。同時，有62%的消費者最為關注欺詐或身份盜竊的問題，而51%的企業亦表示他們會優先保護消費者的個人資料。

調查亦顯示，亞太區內有9成的企業表示，處理數據時均會把消費者之顧慮視作重心。區內大多數企業指會透過創新方式確保消費者受益於數據分享，相信收集消費者數據可以改善公司的服務或營運。

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