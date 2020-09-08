恒指變天！11月選前中美關係不穩　料更多中企赴港上市

美國總統大選將於11月初進行，距離大選日子愈近，中美關係似日益惡化，據Stonehorn Global Partners創辦人兼行政總裁Sam Le Cornu估計，將令更多中國企業返回香港上市。事實上，已有大量資金由美國回流香港，特別是美國總統特朗普的言論變得愈來愈激烈的時候。

他認為，許多科技公司會跟隨阿里巴巴及京東的腳步返回中國，從而改變過去香港恒生指數以「舊經濟」的銀行為主的格局，加大科技股的權重；並相信這類公司在下半年仍會增加，他的公司正增持於上海、深圳及香港上市企業。

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