美銀：疫苗問世將標誌美股「封頂」　科技股「獨贏」告終

美國銀行(Bank of America)近日報告指出，當全球經濟正期盼新冠肺炎疫苗問世時，股市投資者可能會有不同感受，隨着疫苗問世帶動利率回升，股市將迎來「巨大頂部」，科技股的主導優勢也將告終。

外媒報道，美銀上周五發布的報告指出，疫苗的正面發展將標誌「科技主導地位的終結」，同時也是加息的催化劑。

報道指出，自3月23日美股觸底以來，科技股就一直領漲，部分受惠於疫情期間數千萬員工轉向網上作業，另一個帶動科技股走高的因素則是近零利率，會壓低投資者計算股價估值時的貼現率，讓投資人更願意接受不斷上漲的股價。

但隨着疫苗出現進展帶動經濟活動激增，會拉高利率、促使貼現率上升，這時估值高的科技股吸引力將較其他資產下降。美銀指出，疫苗問世可能象徵信貸及股市的上漲行情「見頂」，相對提振低位價值股的吸引力。

美銀指出，科技股持續遭拋售，也反映出投資者對華府遲遲無法通過新一輪紓困案感到不耐煩。儘管如此，美銀仍看好美股可延續升勢，預計標普500指數在11月美國總統大選前能升至3,630點。

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