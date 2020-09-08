花旗：網購趨勢料持續　推動信用卡簽帳額保持正增長

疫情下，社交距離收窄打擊消費者購物意欲，花旗銀行(香港)上半年信用卡簽帳額按年微跌，惟隨着疫情逐漸緩和，面對面交易有望恢復。該行認為，疫情過後網購趨勢仍將持續，料今年信用卡簽帳額可保持正增長。

該行7月份的網上消費佔整體簽帳42%，按年升9個百分點。其中，該行今年與其他公司推出的聯營信用卡，其平均簽帳額較其他卡高出33%。該行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，除了與聯營卡的有關簽帳外，其他包括家具娛樂，電器等簽帳亦錄得較大升幅，相信網購已成大勢，疫情過後仍將持續。

各地入境管制持續受限，該行上半年海外簽帳及本地旅游有關消費錄得明顯跌幅。不過，李冠康稱，香港家居娛樂及電器等其他網上消費簽帳升幅强勁，抵銷大部分跌幅。隨着近期疫情緩和，預計面對面交易會陸續回升。

壞帳方面，李冠康表示，整體壞帳比率維持良好水平，未見有明顯增長。

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