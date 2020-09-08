【全球攬炒】美石油業規模勁縮 職位恐一去不復返

外國傳媒報道，疫情使美國石油業許多從業員「飯碗」丟了。

根據Baker Hughes每周數據顯示，全美最大產油州份德州，去年8月底有440個陸上石油鑽井平台，今年縮剩104個，第二大產油州北達科他州也類似，鑽井平台數目由51降至10個。

根據懷俄明州石油協會會長Pete Obermueller表示，該州的石油和天然氣是重要經濟骨幹，鑽井平台數在7月的其中一周降為零，為1884年以來罕見。

該州今年1月有25個鑽井平台，但受疫情影響，4月初縮近半、7月降至零。每個鑽井平台大概有100個職位，意味今年以來該州至少流失約2,500個工作。

此外，新墨西哥州8月底剩46個鑽井平台，遠低於一年前的108個；毗鄰的猶他州自5月起就沒有運作中的平台。

整體而言，全美鑽井平台自2019年8月底以來減少近30%，由876減至241個，而疫情可能不利快速復甦，因需求下滑嚴重：10月期貨價是每桶42.61美元，遠低於一年前的58美元。

Obermueller估計，石油和天然氣產業重挫，導致懷俄明州政府面臨大約20億美元的資金短缺。他說：「其他企業大談V形復甦，但懷俄明州的石油和天然氣很難，會比較趨近U形。」

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