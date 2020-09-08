各國都鼓勵廠商「離華返鄉」　何解韓企反應冷淡？

南韓政府推出更多的方案鼓勵韓商返鄉，希望藉以提振本國經濟與就業市場，但目前為止效果有限。

促請本國公司把生產線遷出中國，順勢「回家」，最近成了美國、歐盟及日本等各國政策。近日美國總統特朗普直言，美、中經濟關係要脫鈎。在這種情勢之下，台商回流台灣已是熱門議題，但在南韓卻仍然推不動。外媒引述分析員及企業界人士報道，由於南韓薪資水平很高，與中國、東南亞等發展中國家的差距非常大，南韓嚴格的勞工保護政策，以及遷就市場去選擇設廠地方等因素，使得南韓企業「鮭魚返鄉」的意願，至今都沒能提高。

例如針對200家在中國和越南有營運據點的南韓中小企業所做的一項最新調查，只有8%的受訪者表示願意考慮回流。

然而美國銀行今年2月的一份報告就已顯示，北美涉及全球營運的公司當中，高達2/3表示他們已經着手或宣布，將至少會把一部分的供應鏈移出中國。

南韓中小企業暨新創事業部長朴映宣表示，南韓企業回流是否能加速還待觀察，當局提出的一些方案將能影響高附加價值生產商的決策。南韓政府對本國公司回流南韓投資設廠的補貼重點放在工廠自動化，特別是運用機器人和人工智慧，希望藉此抵銷南韓高漲的人工成本。

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