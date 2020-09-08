潮流變了！西裝不吃香　睡衣及休閒服裝需求「疫」增

新冠肺炎痛擊各行各業，不少具有財力的企業為了保住生意，轉型生產防疫產品，例如口罩、防護衣、消毒用品等。不過，「疫」市總有奇葩，有一類服裝訂單正逆勢增長，銷售額甚至超過去年，就是：睡衣、運動衣褲、休閒服等。

著名服裝品牌GAP行政總裁Sonia Syngal日前表示，第2季網上商店業績按年增長95%，當中最熱銷的竟然是運動短褲、睡衣套裝、基本款T-shirt。

有數據亦指出，4月美國整體服飾業績暴跌79%，睡衣卻意外增長1.43倍、運動衣褲也增長近八成。它們的共通關鍵字是「居家、舒適」，揭示了為何這些過去不起眼的居家服裝，今年卻逆勢爆發！

【在家工作】

原因一：由於歐美疫情嚴峻，愈來愈多企業容許員工在家工作，繼而改變了民眾的生活形態。上班族不再需要「每天」穿着合身、不舒服的傳統正裝，反正舒適的睡衣、休閒服就可以上班了。

【網購】

原因二：由於大量消費轉往網上，為了不讓消費者網購不合身的衣服，業界改推更多寬鬆、舒適的衣款，降低退貨風險。

這股嶄新浪潮甚至開始改變部分零售商及時尚品牌策略。有報道指出，美國時裝設計師Batsheva Hay過去主打緊身、豪華的派對禮服，如今也逐漸轉往寬鬆、舒適的居家服裝。女性休閒服品牌Grey State亦開始嘗試結合辦公服裝與居家服裝，推出既舒適又時尚的新款休閒服，可同時作在家及辦公之用。

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