蔚庭軒投資者散貨　連沽兩伙套現逾1400萬

利嘉閣黃國然表示，西半山蔚庭軒高層F室，實用面積約290方呎，一房間隔，早前以叫價783萬港元放盤，累減73萬元或約9.3%，新近以710萬元成交，呎價約24,483元，屬市價。原業主於1996年8月以約256.8萬元購入，持貨24年帳面獲利約453.2萬元，升值近1.8倍。

他補充，原業主在蔚庭軒擁有4個單位，上月先以700萬元沽出較低層的同室單位，而另外餘下兩個單位目前都在放售。另外，屋苑現時有約13個單位放售，叫價由700萬元起。

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