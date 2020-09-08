屈臣氏進軍中東　與Al-Futtaim達獨家特許經營權協議

屈臣氏集團公布，與中東私人企業Al-Futtaim達成獨家特許經營權協議，將集團旗下的保健美容旗艦品牌屈臣氏，引進海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)成員國。是次合作是集團成立近180年以來，首次簽訂的特許經營權協議，以及首度將業務擴展至中東地區，進一步鞏固集團在亞洲及歐洲的領導地位。

首家位於杜拜購物中心的屈臣氏旗艦店將於10月1日正式揭幕。同時，網上商店、手機應用程式Watsons UAE以及屈臣氏忠實會員計劃亦會在當日同步推出。集團另計劃於2025年底前，在當地開設100家分店。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020