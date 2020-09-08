疫後復甦勝預期！惠譽稍微上調今年全球經濟預測

評級機構惠譽稍微上調今年全球經濟預測，由6月預料收縮4.6%，上調至全年收縮4.4%。因為新冠肺炎疫情過後，各地經濟活動恢復速度勝預期。

該行指，中國國內生產總值(GDP)已重返疫情前水平，美國、法國及英國的零售銷售亦已超越2月份水平。惟歐洲地區面臨失業衝擊，企業削減資本開支，社交距離措施仍限制私人消費。

該行預料，美國GDP今年收縮4.6%，中國則增長2.7%，原先分別預估收縮5.6%及增長1.2%。該行同時下調歐元區全年GDP預測至收縮9%，英國則跌11.5%，各較原先預測下調1及2.5個百分點。中國以外新興市場經濟預測下調1個百分點至跌5.7%。

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