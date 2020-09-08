新盤動向：藝里坊·2號樓書上網 料月內開售

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目共提供264伙，包括開放式至2房間隔，其中開放式標準單位實用面積介乎196至214方呎，一房標準單位實用面積由244至287方呎，而兩房標準單位則為381方呎。

項目主打一房單位，佔全盤逾7成，開放式單位佔近兩成，而兩房單位則佔約1成，適合年輕家庭等居住，其預計關鍵日期為2021年第四季。

樓盤設於中環國際金融中心1期的示範單位及售樓處已近完工，當中設1個交樓標準及1個經改動連裝修示範單位，相信短期內將開放予公眾參觀，預計項目月內推售。

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