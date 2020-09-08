東航籌建一二三航空初審獲同意
2020年09月08日 15:23
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(中新社圖片)
中國民航局運輸司發布通知公告，一二三航空有限公司的申請籌建，已獲民航華東地區管理局初審同意。據規定，擬籌建的一二三航空有關註冊資本為15億元人民幣，由中國東方航空股份(00670)獨資組建。
據公告，一二三航空經營範圍為境內航空客貨運輸業務，該公司的自有飛行員共32名，包括27名機長等，後續人員將從東航劃撥。
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