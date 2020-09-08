人造肉商Beyond Meat在內地設廠　明年初投產

當內地報道指未來豬肉價可能急「跳水」之際，美國人造肉生產商Beyond Meat周二發表聲明，已簽訂協議在嘉興經濟技術開發區的接近上海的戰略要地，合作開發兩個生產設施，以Beyond Meat品牌在內地生產植物性肉類產品，包括牛肉、豬肉及雞肉。

根據聲明，該項目正在進行中，預計將在數月內開始試產，並於明年初全面投產，相信未來內地將成為Beyond Meat全球最重要的市場之一。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020