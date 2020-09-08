歐股早市個別發展　皇家郵政飆14%

市場觀望美國科技股周二(8日)復市走勢，同時等待歐元區即將發布的重要經濟數據，歐股早市個別發展，英股報5,953點，升16點或0.28%；德股報13,077點，跌23點或0.18%；法股報5,034點，跌18點或0.37%。

英國航空公司的母公司IAG將舉行年度股東大會，行政總裁Willie Walsh將把權力移交給西班牙航空行政總裁Luis Gallego，這家陷入困境的航空公司希望從股東獲得數十億歐元的資金，以度過新冠肺炎風暴。IAG股價早段跌0.48%。

另外，英國皇家郵政公司提高了收入目標之後，股價上漲了14%。法國公用事業公司法國電力公司(EDF)股價挫5.6%，此前該公司公布8月份發電量下降了17.6%。

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