嘉亨灣錄9月首宗成交 套三房減至1580萬沽

美聯李振榮表示，西灣河嘉亨灣錄本月首宗成交，單位為5座高層A室，實用面積685方呎，三房連套房間隔，叫價1,600萬港元，議價後以1,580萬元成交，實用呎價23,066元。

買家為同區換樓客，見上述單位價格符合預算，斥資入市作換樓之用。原業主於2007年12月以約745萬元入市，是次轉售帳面獲利約835萬元，物業升值約1.12倍。

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