【市後重點睇】紐油跌3% 道期漲69點
2020年09月08日 16:10
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美匯指數企93.1；離岸人民幣(CNH)報6.8313；港匯報7.7503；美元兌日圓處106.27；歐元見1.1819；英鎊報1.3144。金價高見1,935美元。布油處41.77美元，紐油跌逾3%至38.5美元。道指期貨一度漲逾200點，現收窄至69點。
●恒生指數收市報24,624點，升34點。國企指數收報9,830點，升65點。主板成交1,406億元。內銀股力撐，工行收升4.7%，農業銀行亦升4%。https://bit.ly/3h6n0sz
●A股快報：滬綜指重上3,300點，金融股漲2.6%。https://bit.ly/3m8e75R
●美股大好友：跌市非壞事，料將修正10%至15%。
●【全球攬炒】
-日本第2季經濟年率收縮28.1% 分析：本季GDP料彈13%。
-日本7月家庭支出降7.6%，連挫十個月。
-新加坡第四季就業市場明顯惡化。
-智庫降南韓經濟預測，今年料縮1.1%。
●【全球經貿戰】美國趕絕華為，為何中國不趕走Apple？
●高盛睇好銅價續升，列為「最愛的」大宗商品。
●傳滙豐外匯策略師David Bloom擬離任。
●傳三星上調明年手機出貨量至3億部，擬搶華為市佔。
●新股專輯：
-農夫山泉首日掛牌，收市報33.1港元，較招股價21.5元高53.9%。
-張智威指農夫山泉30元以下才值博。
-賣水發達！農夫山泉創始人登上中國富豪榜三甲。
-樂享互動周四起招股，集資15.6億元。
●疫後復甦勝預期！惠譽稍微上調今年全球經濟預測。
●花旗：網購趨勢料持續，推動信用卡簽帳額保持正增長。
●調查：33%消費者冀企業停止與第三方分享顧客資料。
●新盤動向：藝里坊·2號樓書上網，料月內開售。
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