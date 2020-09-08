【市後重點睇】紐油跌3%　道期漲69點

美匯指數企93.1；離岸人民幣(CNH)報6.8313；港匯報7.7503；美元兌日圓處106.27；歐元見1.1819；英鎊報1.3144。金價高見1,935美元。布油處41.77美元，紐油跌逾3%至38.5美元。道指期貨一度漲逾200點，現收窄至69點。

●美股大好友：跌市非壞事，料將修正10%至15%。

●【全球攬炒】

-日本第2季經濟年率收縮28.1% 分析：本季GDP料彈13%。

-日本7月家庭支出降7.6%，連挫十個月。

-新加坡第四季就業市場明顯惡化。

-智庫降南韓經濟預測，今年料縮1.1%。

●【全球經貿戰】美國趕絕華為，為何中國不趕走Apple？

●高盛睇好銅價續升，列為「最愛的」大宗商品。

●傳滙豐外匯策略師David Bloom擬離任。

●傳三星上調明年手機出貨量至3億部，擬搶華為市佔。

●新股專輯：

-農夫山泉首日掛牌，收市報33.1港元，較招股價21.5元高53.9%。

-張智威指農夫山泉30元以下才值博。

-賣水發達！農夫山泉創始人登上中國富豪榜三甲。

-樂享互動周四起招股，集資15.6億元。

●疫後復甦勝預期！惠譽稍微上調今年全球經濟預測。

●花旗：網購趨勢料持續，推動信用卡簽帳額保持正增長。

●調查：33%消費者冀企業停止與第三方分享顧客資料。

●新盤動向：藝里坊·2號樓書上網，料月內開售。

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