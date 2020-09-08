Wetland 3期首批65伙　平均呎價12968元

今期由4座10層高的低密度住宅大樓組成，合共提供318個住宅單位，當中標準分層單位佔整體約80%，共設有九種戶型，當中一房佔約15%、兩房佔約51%、三房則約34%，同時亦設不少特色戶特色單位。

資料顯示，Wetland Seasons Park第2期於今年5月公布首張價單推出140伙，折實平均呎價11,368元，與一期相若，首批包括兩房及三房戶，折實售價由483.25萬元起，呎價由9,701元起。而3期開盤短短約半個月，火速售逾97%單位，套現超過45億元，平均呎價13,130元。

雷霆指出，今期單位景觀較佳，價錢較二期僅輕微加價，而近月疫情較反覆，影響樓市交投，但情況近日已見好轉，香港樓市彈力好強，剛性需求力量好大，估計樓價至今年底好大機會較年初有溫和升幅。

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