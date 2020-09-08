野村上調內地下半年經濟增長預測　人行或不放水

野村中國首席經濟學家陸挺發表報告，上調中國今年第3、4季度實際國內生產總值(GDP)按年增速預測至5.2%及5.7%，原預期分別增4.3%及4.5%。惟該行維持內地政策暫保持「等待和觀看」模式的看法，甚至預料中國人民銀行今年內不會進一步降低存款準備金率，或下調中期借貸便利(MLF)利率。

與此同時，野村亦進一步調高今、明兩年內地GDP按年增速預測，由原本料升1.7%及8.8%，擴大增速預期至2.2%及9.4%。不過，該行強調，在動盪的增長環境中，上述相對溫和的修訂，乃基於新發布的官方數據而作出技術性修訂，並不意味野村對內地經濟前景變得更樂觀。

儘管內地復甦令市場深刻，特別是與仍陷於新冠肺炎疫情的其他主要經濟體相比，但該行提醒，不應輕視內地經濟仍有諸多不利因素等，並應避免從內地與其他國家之間暫時拉大的增長差距中推斷太多。對內地而言，從疫情中獲得的短期收益，與全球環境的迅速惡化有關，這最終可能會阻礙內地長期的增長潛力。

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