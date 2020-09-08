【fb直播】資金泊內銀股 響起轉倉信號？
2020年09月08日 16:23
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藍籌新貴上場2日，無助港股更上一層，反而拖累港股走勢，當中最表現最差要數小米(01810)，之前資金過度追捧，現時股價要回調多深先止跌？
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