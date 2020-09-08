【fb直播】資金泊內銀股　響起轉倉信號？

2020年09月08日 16:23
  • 東網電視
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    藍籌新貴上場2日，無助港股更上一層，反而拖累港股走勢，當中最表現最差要數小米(01810)，之前資金過度追捧，現時股價要回調多深先止跌？
    新經濟股腳軟，反觀內銀股有力，資金轉吼舊經濟股？四大內銀建行(00939)、工行(01398)、中行(03988)和農行(01288)邊隻夠值博？
    物流板塊同樣逆市做好，到底炒作咩概念，定純粹投機成分居多？以圓通速遞國際(06123)為例，自早前其母公司獲得阿里巴巴(09988)加持後有炒作，周二(8日)又再升逾四成，到底升緊咩？
    抽新股失落農夫山泉(09633)轉抽福祿控股(02101)好唔好？福祿控股是內地第三方虛擬商品及服務平台營運商一哥，佔市場約7.7%份額，加上有SaaS的概念，一手入場費4,494.84元。
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