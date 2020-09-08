摩通神級分析員：經濟正處於「K形」復甦　潛藏貧富危機

外國傳媒報道，摩根大通認為，基於疫情下電子設備、雲端和網絡使用量快速增長，同時旅遊、零售、能源需求下降，導致「藍領」階層收入受挫，美國經濟正處於「K形」復甦。

「貼中」油金2016年2月見底、2018年2月大冧市料美股向好、2019年1月及3月仍料股市反彈浪僅開端，同年5月中美貿戰升級後仍看好美股破頂，今年疫情下也估中股市創新高，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)最新表示，社會在疫情大流行期間迅速轉變，不僅在經濟上加劇了不平等現象，也在社會上造成了巨大不平等，例如電子設備、雲端和網絡的使用必迅速增長，但經濟的其他領域，例如航空公司、能源、購物中心、辦公室、酒店等需求急劇下降，在此環境下，一方面科技業的財富正創歷史新高，另方面低收入者、「藍領」工人和無法在家工作的人，遭受了最大損失。

曾預測眾多重大市場變化的Kolanovic指出，在上述狀況下，美國經濟已確定正經歷股市表現和實體經濟脫節、富豪財富增加但平民收入下降的「K形復甦」。

BMO Capital美國利率策略主管Ian Lyngen也稱，由於對經濟將經歷「兩次復甦」的預期，加上有些服務業工作有被永久淘汰的風險，因此將美國經濟描述為「K形復甦」愈來愈貼切。

RSM首席經濟學家Joseph Brusuelas則指出，「K形復甦」實際上是指1980年代初以來，美國全國和經濟中，日益嚴重的不平等現象。

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