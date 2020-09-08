戴德梁行料住宅成交續受壓　全年樓價睇跌10%

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，8月份住宅成交量按月下降近3成，預計9月會反彈，惟成交金額會續有下調壓力，預計全年整體樓價會下調大約10%。

陶續稱，8月住宅成交宗數約4,358宗，按月下跌約29%，隨着疫情緩和，加上個別業主願減價，以及市場累計的購買力，相信9月交投會回升至約5,500宗。

樓價方面，陶表示樓價出現下調壓力，全年跌約1成，樓價不是只受疫情的影響，還包括經濟基礎、貨品出口、失業率等，惟有專家預計失業率年尾有機會升至約7%，市場前景不佳，所以樓價有所下跌。

按個別大型屋苑劃分，以沙田第一城為例，8月份該屋苑平均成交呎價約17,500元，較去年6月份高位19,700元回落11.2%。至於鰂魚涌太古城8月份平均呎價為18,800元，較去年6月份高位22,600元，下滑16.8%。

至於投資市場，該行香港資本市場部執行董事高偉雄先生表示，今年非住宅成交宗數及金額，均是近十年最低。對於金管局放寬工商舖按揭成數措施，他表示會帶動細金額非住宅成交，但對於大金額的成交影響不大。不過，工商舖中，他指出工廈租金較穩定，料會有吸引投資者進駐。

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