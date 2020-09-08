日本航運巨企：貨櫃運輸V彈　惟前景依然脆弱

外國傳媒報道，日本航運巨企海洋網聯船務(ONE)由於在100多個國家或地區有營運，故能觀察到世界貿易趨勢，該公司目前表示，貨櫃運輸已出現大幅反彈，接近疫情大流行前的水平，但前景仍不明朗，且各國汽車業仍疲弱。

ONE行政總裁Jeremy Nixon表示，看到了V形反彈的迹象，9月時該公司的全球貨櫃運量幾乎已恢復到原來水平。他認為，反彈的原因有3個：個人防疫產品(例如口罩和手套)與醫療用品需求大增；庫存消化後獲重新需求；消費者行為發生變化，減少旅行並在家花更多錢購物，一來一回增加了貨運。

他看到過去2至3個月，大部分家庭有關的商品，無論是房屋裝修、家庭辦公室、電子產品，甚至是運動單車的需求都在回暖，而這些商品大部分是通過貨櫃而非空運。由於歐美在第2季末期開始放鬆「封國」措施，歐洲、北美需求強勁，拉丁美洲也有回升，亞洲也在恢復當中。

不過，他補充，與2008年全球金融海嘯後的V形復甦相比，目前的反彈似乎更脆弱，很多的需求恐是暫時。值得留意的是「消費龍頭」汽車業仍疲弱，無論是歐洲、美洲、亞洲，尤其日本的很多汽車生產仍非常少。

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