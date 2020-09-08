【全球攬炒】日本半年多共500家公司破產

外國傳媒報道，日本民間信用調查公司帝國資料(Teikoku Databank)顯示，從今年2月底到周二(8日)下午1時30分止，累計已有500家日本企業因疫情而破產。

從行業區分來看，首3位依次是餐飲業共69家、酒店旅館共53家，以及服裝零售店共34家。相比之下，5月統計時破產最多的行業是旅宿等服務業。

上次統計顯示，截至5月13日止，日本共有142家公司破產；而距離5月仍不到4個月，破產公司就增加到500家。

根據資料，從2月25日第一宗申請破產的公司開始計算，大約61天後達到100家破產；從100家增至200家花了約35天；從200家增到300家花了約29天；300家增至400家花了約34天；400家增到500家花了約36天。

從地區來看，東京都以123家居冠、大阪府54家次之、北海道25家排第3。全日本47個都道府縣，有45個都有公司破產。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020