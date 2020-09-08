電訊數碼執董8500萬元購石硤尾緹山
2020年09月08日 17:09
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香港上市電訊公司家族入市豪宅新盤。據土地註冊處資料，石硤尾緹山2座6樓B室，連車位以8,500萬港元成交，買家為張敬川(CHEUNG KING CHUEN BOBBY)。新買家名字與電訊數碼控股(06033)其中一位執行董事同名。
資料顯示，該單位面積1,699方呎，屬三房連套房加兩個工作間設計，成交呎價50,029元。
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