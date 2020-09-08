真的是大勢所趨？Netflix舵手不認同在家工作

外國傳媒報道，串流影視平台Netflix董事長兼行政總裁黑斯廷周二(8日)表示，不認同在家工作有好處，因員工之間的意見無法相互溝通，沒有積極效益。

他表示，旗下8,600名員工目前多數獲准在家工作，但不代表自己支持不回辦公室。由於Netflix重視「創意思維」，也很需要效率與即時性，一旦員工無法親身在會議室討論，意見交流與想法創新都會受影響，對公司營運毫無好處。

事實上，有分析亦指出，在家工作長期可能有不少壞處，例如團隊文化與凝聚力萎縮，同事之間的合作、溝通能力下降，缺乏客戶服務資訊，甚至是公司關鍵機密信息有風險等。

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