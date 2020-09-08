新股專輯：金輝控股擬下周闖關　最多籌31億元

外媒報道，中國房地產商金輝控股計劃下周尋求進行上市聆訊，預計上市集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)。

據初步招股文件，該公司去年利潤22.99億元，按年增長16.96%；收入259.63億元，按年上升62.56%；淨資產負債比率維持1.7倍。

截至2019年12月底，共有144個處於不同開發階段的物業開發項目，應佔物業開發項目的總建築面積為2,667.44萬平方米；土地儲備合計約2,667.43萬平方米，其中11.5%位於長三角。

是次集資所得將用於現有項目；償還項目開發的部分現有信託貸款；一般業務營運及營運資金。

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