新股專輯：嘉和生物快闖關　集資最多23.4億元

外媒報道，尚未有盈利或收入生物科技企業嘉和生物藥業將於本周尋求聯交所上市聆訊，計劃集資最多3億美元(約23.4億港元)。高盛、摩根大通以及富瑞為聯席保薦人。

該公司主要開發和商業化腫瘤和自身免疫治療。去年虧損擴大至5.22億元人民幣(下同)，2018年同期虧2.88億元，每股虧損0.94元；收入1,303.9萬元，按年上升89.46%，均是提供研究及製造服務產生。公司研發開支達4.38億元，按年增加61.62%。

公司集資所得將用於核心產品商業化；產品臨床試驗；研發中的藥物；一般企業用途。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020