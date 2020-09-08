寶龍地產8個月合約銷售額按年增15.7%

截至8月31日止8個月的合約銷售總額(連同共同控制實體及聯營公司的合約銷售額)及合約銷售總面積分別約為462.2億元及3,015,232平方米，前者按年增加約15.7%，後者則按年增加約23.6%。

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