丘鈦8月攝像頭模組產品銷量按年增4.8%
2020年09月08日 17:48
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丘鈦科技(01478)公布，8月份主營產品銷售數量，攝像頭模組產品銷售數量按月和按年分別增加約7%和約4.8%。800萬像素及以下攝像頭模組銷量11,251件，按月升25.3%，按年跌16.5%。1,000萬像素及以上攝像頭模組2,259.3萬件，按月跌0.3%，按年升20%，其中3,200萬像素及以上的單攝像頭模組銷量749.4萬件，按月及按年分別升8%及飆131.8%。
指紋識別模組產品銷售數量按月和按年分別增加約93.4%和減少約11.6%。指紋識別模組產品銷售數量按月增加，主要由於客戶項目周期因素。
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