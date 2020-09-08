傳5G版iPhone本月中旬投產　肯定延遲發布

每年9月都是蘋果公司(Apple Inc.)發布新款iPhone的日子，今年可能有變。據報，蘋果公司已克服了旅行限制及其他新冠肺炎疫情導致的影響，可於9月中旬開始生產其首款5G iPhone。換言之，今年新iPhone發布會肯定會延遲，而生產延遲的時間從原先的數月縮短至數周。

據了解，5G iPhone初期生產規模有限，預計9月底至10月初才逐步開始批量生產。雖然如此，這個時間表仍落後於蘋果公司過去幾年的時間安排，即8月開始批量生產，9月將發布產品。

由於耽誤了時間，蘋果公司可能無法實現今年的生產目標，該集團訂購了多達8,000萬部5G iPhone組件，但消息人士稱，今年實際生產的數量可能最終在7,300萬至7,400萬之間，其餘部分推遲到2021年初。

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