4年首跌！新加坡主權財富基金淡馬錫回報縮2.28%

新加坡主權財富基金淡馬錫此前已發表投資組合初步業績，周二(8日)正式發表年報，顯示截至今年3月底止，投資組合淨值為3,060億坡元，1年期股東總回報率萎縮2.28%，為4年以來首次下跌。該基金認為，全球市場前景仍起伏不定，部分國家新冠肺炎疫情復燃，對經濟復甦帶來威脅。

淡馬錫國際副首席財務長兼金融服務投資總裁方靜儀指，儘管有大量的財政與貨幣政策支持，但全球經濟復甦的前景仍不明朗。不可預測的疫情走勢及地緣政治課題，均帶來短期內巨大的不確定性。

淡馬錫全球投資組合戰略與風險總裁兼宏觀戰略總裁布凱南(Michael Buchanan)指，中美兩國之間的戰略競爭、美國即將於11月舉行的總統選舉，造成地緣政治及貿易關係日趨緊張，令人擔憂。這為長期投資者及資產持有者帶來更具挑戰性的環境。為此，該基金持續謹慎並繼續關注全球經濟的風險。

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