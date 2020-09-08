新股專輯：東軟教育科技擬周內上市聆訊　集資最多7.8億

新股市場仍然熱鬧，市傳中國民辦資訊科技(IT)高等教育服務商東軟教育科技計劃本周內進行上市聆訊，集資約1億美元(約7.8億港元)，中信里昂為獨家保薦人。

該公司正經營3所大學，提供全日制學歷高等教育課程及高等學歷繼續教育課程。今年首季利潤970.6萬元人民幣(下同)，按年飆升1.65倍。若撇除一次性開支，經調整純利為1,106.9萬元，按年上升53.82%。收入1.58億元，按年下跌7.3%。

集資所得將用於提升現有學校設施及擴建校園、收購內地其他大學或學院以擴大學校網絡、償還銀行貸款，以及一般營運資金。

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